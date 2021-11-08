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Імунітет від вакцини сильніший, ніж після хвороби, - американський імунолог

Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендує тим, хто перехворіли COVID-19, вакцинуватися. Але через кілька місяців після одужання.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна імунолог CDC доктор Умід Шарапов.

За його словами, конкретні терміни потрібно обговорити зі своїм лікарем.

"Але наукові дослідження показують, що сила імунітету, який ми отримуємо від вакцинації, набагато стабільніша і набагато сильніша порівняно з тим імунітетом, який ми отримуємо після хвороби", - повідомив він.

Нагадаємо, американські вчені повідомили, що більше третини тих, хто перехворіли COVID-19, не мають антитіл.

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ВакцинаціяСполучені Штати Америки