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В Індії почали вакцинувати від коронавірусу підлітків з 15 років

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Індій, Субота 25 грудня 2021 23:39
В Індії почали вакцинувати від коронавірусу підлітків з 15 років Фото: в Індії почали вакцинувати підлітків (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Індій дозволили вакцинувати від коронавірусу підлітків з 15 років. Вони зможуть отримати щеплення після Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді оголосив в суботу, що 3 січня Індія почне вакцинацію молодих людей у віці 15 років і старше, щоб протистояти виклику "Омікрона".

"Проаналізувавши міжнародну ситуацію і нашу кампанію вакцинації проти COVID-19 за останні одинадцять місяців, наші вчені сьогодні прийняли важливі рішення", - заявив моді.

Він зазначив, що 61% дорослого населення повністю вакциновані в Індії від коронавірусу.

"Ми дуже рано усвідомили важливість вакцинації, тому понад 61% дорослих змогли отримати дві дози, а 90% - хоча б одну дозу", - заявив прем'єр-міністр.

Також він зазначив, що особи, які здійснюють догляд, і люди у віці 60 років і старше також зможуть отримати "профілактичну дозу" через тиждень.

Нагадаємо, що в Індії скасували святкування Різдва і Нового року через штам "Омікрон". Масових гулянь цього року не буде.

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