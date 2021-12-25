В Індії почали вакцинувати від коронавірусу підлітків з 15 років

В Індій дозволили вакцинувати від коронавірусу підлітків з 15 років. Вони зможуть отримати щеплення після Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Прем'єр-міністр Нарендра Моді оголосив в суботу, що 3 січня Індія почне вакцинацію молодих людей у віці 15 років і старше, щоб протистояти виклику "Омікрона".

"Проаналізувавши міжнародну ситуацію і нашу кампанію вакцинації проти COVID-19 за останні одинадцять місяців, наші вчені сьогодні прийняли важливі рішення", - заявив моді.

Він зазначив, що 61% дорослого населення повністю вакциновані в Індії від коронавірусу.

"Ми дуже рано усвідомили важливість вакцинації, тому понад 61% дорослих змогли отримати дві дози, а 90% - хоча б одну дозу", - заявив прем'єр-міністр.