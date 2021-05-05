В Індії новий рекорд смертності від COVID і майже 400 тисяч нових випадків зараження

В Індії зафіксований новий рекорд смертності від COVID-19. За добу в країні зареєстровано 382 315 нових випадків зараження.

Міністерство інформує, що за останні 24 години в країні від наслідків захворювання померло 3780 осіб.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що кількість нових випадків COVID-19 у світі два тижні поспіль тримається на рекордному рівні з початку пандемії. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 5,7 мільйона.

Як писало РБК-Україна, загальна кількість випадків коронавірусної інфекції в Індії раніше зросла до 20 мільйонів. Медичні експерти відзначають, що фактичні цифри можуть бути в 5-10 разів вище, ніж офіційні дані.

Крім того, в країні кілька місяців триватиме дефіцит вакцин від коронавірусу. Брак препарату виникла через те, що влада не змогла підготуватися до нової хвилі захворювання.