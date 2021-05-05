RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Індії новий рекорд смертності від COVID і майже 400 тисяч нових випадків зараження

Автор: Юлія Струк

В Індії зафіксований новий рекорд смертності від COVID-19. За добу в країні зареєстровано 382 315 нових випадків зараження.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я і сімейного благополуччя Індії в Twitter.

Міністерство інформує, що за останні 24 години в країні від наслідків захворювання померло 3780 осіб.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що кількість нових випадків COVID-19 у світі два тижні поспіль тримається на рекордному рівні з початку пандемії. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 5,7 мільйона.

Як писало РБК-Україна, загальна кількість випадків коронавірусної інфекції в Індії раніше зросла до 20 мільйонів. Медичні експерти відзначають, що фактичні цифри можуть бути в 5-10 разів вище, ніж офіційні дані.

Крім того, в країні кілька місяців триватиме дефіцит вакцин від коронавірусу. Брак препарату виникла через те, що влада не змогла підготуватися до нової хвилі захворювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІндіяКоронавірус