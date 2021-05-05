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В Індії схвалили коктейль з антитіл від коронавірусу, яким лікували Трампа

Новость на русском → Нью-Делі, Середа 05 травня 2021 19:05
В Індії схвалили коктейль з антитіл від коронавірусу, яким лікували Трампа Фото: лабораторні дослідження (Jane Barlow - WPA Pool / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Центральна організація з контролю стандартів лікарських засобів (CDSCO) Індії дозволила екстрене використання коктейлю з антитіл компаній Roche Pharma і Regeneron для лікування хворих коронавірусом. Цим препаратом восени 2020-го лікували екс-президента США Дональда Трампа.

Про це повідомила компанія Cipla Limited.

"Коктейль антитіл (казирівімаб і імдевімаб) слід вводити для лікування коронавірусного захворювання 2019 року від легкого до помірного ступеня (COVID-19) у дорослих і педіатричних пацієнтів (від 12 років і старше, з масою тіла не менше 40 кг), у яких підтверджено зараження SARS-CoV-2 і піддаються високому ризику розвитку важкої форми COVID-19", - йдеться в повідомленні компанії.

Відзначається, що схвалення препарату індійським регулятором засноване на даних його застосування в США і Євросоюзі. У Roche Pharma підкреслили, що виробництво коктейлю з антитіл - це складний процес і завдяки співпраці з компанією Regeneron вдалося отримати дозвіл на використання цієї технології.

Керуючий директор Roche Pharma Сімпсон Еммануель зазначив, що компанія прагне зробити все можливе, щоб звести до мінімуму число госпіталізованих хворих і знизити навантаження на охорону Здоров'я Індії.

"Це амбулаторне лікування COVID - 19 буде доповнювати поточну кампанію вакцинації і підтримувати нашу боротьбу з пандемією в Індії", - додав він.

Нагадаємо, 5 травня в Індії зафіксовано новий рекорд смертності від COVID-19. За добу в країні зареєстровано 382 315 нових випадків зараження. Країна знаходиться на другому місці в світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу. Згідно з останніми даними, всього в країні зареєстровано понад 20,6 мільйона хворих-19.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що кількість нових випадків covid - 19 у світі два тижні поспіль тримається на рекордному рівні з початку пандемії. Зафіксовано понад 5,7 мільйона.

РБК-Україна писало, що в лютому 2021 року в США дозволили застосування коктейлю з антитіл від компанії Regeneron Pharmaceuticals. Його вводили тодішньому президенту Дональду Трампу.

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