ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Індії закликають носити захисні маски вдома: влада пояснила чому

Новость на русском → Нью-Делі, Вівторок 27 квітня 2021 09:00
В Індії закликають носити захисні маски вдома: влада пояснила чому Фото: в Індії закликають громадян носити захисні маски вдома (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Індії закликали громадян носити захисні маски вдома. Причиною є спалах коронавірусу в країні.

Про це заявив представник Департаменту охорони здоров'я Національного Інституту трансформації Індії і голова Національної цільової групи по боротьбі з COVID-19 доктор Вінод Кумар Пол, повідомляє Hindustan Times.

Він підкреслив, що інфікованій коронавірусом людині також необхідно носити маску, перебуваючи в будинку, щоб запобігти зараженню інших членів сім'ї.

"Прийшов час починати носити маски і в інших випадках, в тому числі в тих випадках, коли ми знаходимося в наших будинках. Раніше ми говорили про те, щоб носити їх тільки поза домом, але, оскільки інфекція поширилася, буде краще, якщо ми почнемо надягати маски в наших будинках, коли ми сидимо з кимось", - заявив він.

Зазначимо, добове зростання кількості інфікованих в Індії п'ятий день поспіль демонструє рекордні показники. За минулу добу в країні був зафіксований 352 991 новий випадок інфікування коронавірусом, що стало черговим рекордом.

Нагадаємо, США направлять Індії пакет допомоги для боротьби з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в Індії зафіксували новий штам коронавірусу. Так званий "індійський" штам має відразу дві мутації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Індія
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19