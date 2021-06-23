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В Індії заявили про надзвичайну заразність штаму Delta Plus

Автор: Марія Кучерявець

Новий штам коронавірусу Delta Plus являється надзвичайно заразним. Підхопити його можна навіть якщо пройти повз хвору людину без маски.

Про це повідомив директор Всеіндійського інституту медичних наук Рандіп Гулер, передає India Today.

"Новий варіант коронавируса Delta Plus надзвичайно заразний, навіть прогулянка поруч з носієм цього штаму без маски може призвести до поширення інфекції", - заявив Рандіп Гулер.

За його словами, влада стурбована здатністю Delta Plus "обходити" імунітет. Зараз фахівці вивчають новий штам, щоб дізнатися, наскільки ефективні проти нього вакцини.

Наразі в Індії зафіксовано 22 випадки зараження штамом Delta Plus.

Нагадаємо, що вже в 9 країнах світу виявлено штам коронавірусу Delta Plus, похідний від Delta.

Додамо, що в Україні зараз немає можливості самостійно виявляти "дельта"-штам COVID.

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КоронавірусІндіяштамзаражение