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Індія може відкрити кордони для туристів найближчим часом

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Індій, Понеділок 20 вересня 2021 05:30
Індія може відкрити кордони для туристів найближчим часом Фото: Індія незабаром відкриє кордони для мандрівників (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Влада Індії планує відкрити країну для іноземних туристів. Про це вона оголосить в найближчі десять днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Hindu.

Керівники Міністерства внутрішніх справ Індії обговорюють з усіма зацікавленими сторонами передбачувану дату та умови відкриття країни для іноземних туристів.

Першим п'яти тисячам туристів можуть вручити безплатні візи в спробі відродити сектори туризму, гостинності та авіації, які постраждали від пандемії COVID-19 з березня 2020 року, коли було оголошено про національний локдаун.

У неділю, 19 вересня, в Індії було зареєстровано 30 773 нових випадки, в той час, як число активних випадків знизилося до 320 тисяч. Країна залишається на другому місці у світі за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу з початку пандемії.

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