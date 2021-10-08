Індія відкривається для туристів вперше за півтора року

Вперше після півторарічної перерви через пандемію COVID Індія відкривається для іноземних туристів. Уряд оголосив, що починає видачу туристичних віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Повідомляється, що іноземці, які прибувають чартерними рейсами, зможуть потрапити до країни з 15 жовтня. Всі інші на місяць пізніше - з 15 листопада. Цей крок слідує за послабленням обмежень для тих, хто приїжджає до Індії з дипломатичною або студентською візою.

"Всі належні протоколи і норми, що стосуються COVID-19, про які час від часу повідомляє Міністерство охорони здоров'я і благополуччя сім'ї, повинні дотримуватися іноземними туристами, перевізниками і всіма іншими зацікавленими сторонами", - йдеться в заяві МВС Індії.

Згідно з офіційними даними, за рік до пандемії в 2019 Індія прийняла 10,6 млн іноземних туристів. А в 2018 році валютна виручка від туризму склала 28,6 млрд доларів.