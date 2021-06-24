ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Індійський штам Delta вже в Польщі: захворіли майже 100 осіб

Новость на русском →
Варшава, Четвер 24 червня 2021 14:57
Індійський штам Delta вже в Польщі: захворіли майже 100 осіб Фото: дельта-штам вже фіксують у Польщі (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Випадки зараження індійським штамом коронавірусу Delta фіксуються вже і в Польщі. На даний момент відомо про майже сотню хворих.

Про це пише "Польське радіо".

Повідомляється, що за даними Головної санітарної інспекції (GIS), заразилися люди, які не їздили за кордон і не контактували з мандрівниками. А заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска зазначив, що захворіли 96 осіб.

У той же час, за словами заступника головного санітарного інспектора Кшиштофа Сачка, в Польщі циркулюють різні мутації.

"Той факт, що сьогодні ми говоримо про дельта-мутацію, яка раніше була індійською, та у нас також є гамма-бразильська або бета-південноафриканська мутація, вони також з'являються і циркулюють в нашій країні. Завжди може бути інша мутація. Не дай бог, також може з'явитися польська мутація, позначена іншою літерою грецького алфавіту", - зазначив Сачко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дельта-штам зафіксували в Україні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголошує, що вакцинація захищає від цього штаму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша штам Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19