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В індійському місті вакцинували 100% дорослих: влада заговорила про туризм

Автор: Наталья Скороход

В індійський місті Кхаджурахо (штат Мадхья-Прадеш) вакцинували всіх дорослих. Влада заговорила про великі перспективи в індустрії туризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

В індійському місті Кхаджурахо всі люди у віці 18 років і старше були вакциновані від коронавірусу. Це 13 659 осіб. Про це розповів головний міністр Шиврадж Сінгх Чухан.

За словами міністра, повна вакцинація змушує з оптимізмом дивитися на індустрію туризму. Місцеві жителі почали відвідувати храмове місто після того, як вщухла друга хвиля COVID-19.

Турагент з Кхаджурахо Аджай Кашьяп вважає, що туристичний бізнес в цьому районі зараз розквітає.

Нагадаємо, що Індія поборола найбільшу хвилю коронавірусу. Це дає їй можливість поділитися вакцинами з іншими країнами.

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