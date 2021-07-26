В індійському місті вакцинували 100% дорослих: влада заговорила про туризм

В індійському місті Кхаджурахо всі люди у віці 18 років і старше були вакциновані від коронавірусу. Це 13 659 осіб. Про це розповів головний міністр Шиврадж Сінгх Чухан.

За словами міністра, повна вакцинація змушує з оптимізмом дивитися на індустрію туризму. Місцеві жителі почали відвідувати храмове місто після того, як вщухла друга хвиля COVID-19.

Турагент з Кхаджурахо Аджай Кашьяп вважає, що туристичний бізнес в цьому районі зараз розквітає.