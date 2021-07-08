В Індонезії від COVID помер головний дослідник вакцини Sinovac

Смерть Новілія Сьяфрі Бахтіяра сталася на тлі того, що смертність від коронавірусу досягла рекордного рівня в Індонезії, одній з країн, де вакцина Sinovac використовувалася найбільш широко.

На сторінці в Instagram міністр державних підприємств Ерік Тохір опублікував повідомлення, в якому оплакує "величезну втрату" в компанії BioFarma, яка виробляє вакцину. Він не назвав причину її смерті.

"Вона була провідним вченим і керівником десятків клінічних випробувань, проведених BioFarma, включаючи клінічні випробування вакцини Covid - 19 у співпраці з Sinovac", - написав він.

Видання зазначає, що зараження і смерть медичних працівників в Індонезії, які отримали вакцину Sinovac, посилили питання про ефективність препарату в плані запобігання госпіталізації і смерті.

За даними незалежної групи даних Lapor COVID-19, з червня помер 131 медичний працівник, в основному щеплений вакциною Sinovac, включаючи 50 осіб в липні.

Минулого місяця представник компанії Sinovac Лю Пейченг заявив, що попередні результати показали, що вакцина дає триразове зниження нейтралізуючого ефекту проти варіанту Delta.