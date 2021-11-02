Індонезія схвалила вакцину Sinovac для дітей від 6 до 11 років

Індонезія схвалила вакцину китайську вакцину від коронавірусу Sinovac Biotech для вакцинації дітей від 6 до 11 років. Про це заявило Агентство з контролю за продуктами й ліками в Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава агентства Пенні К. Лукіто заявила, що схвалення вакцини для дітей стало приємною новиною.

"Ми впевнені, що вакцинація дітей - це термінова справа, особливо зараз, коли почалося очне навчання", - сказала вона.

В Індонезії діти повернулися в школи на очне навчання два місяці тому. Міністр охорони Здоров'я Буді Гунаді Садикін зазначив, що випадки COVID-19, виявлені в школах в цей період, відносно низькі.

Офіційний представник міністерства охорони здоров'я Сіті Надія Тармізі заявила, що вакцинація дітей може початися на початку наступного року, оскільки очікується подальша рекомендація від педіатричної асоціації Індонезії.

Раніше в Індонезії була схвалена вакцина Sinovac для вакцинації підлітків. Нею прищеплювали дітей від 12 років і старше.