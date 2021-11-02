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Индонезия одобрила вакцину Sinovac для детей от 6 до 11 лет

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Индонезия, Вторник 02 ноября 2021 00:14
Индонезия одобрила вакцину Sinovac для детей от 6 до 11 лет Фото: Индонезия одобрила вакцину Sinovac для детей от 6 до 11 лет (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Индонезия одобрила вакцину китайскую вакцину от коронавируса Sinovac Biotech для вакцинации детей от 6 до 11 лет. Об этом заявило Агентство по контролю за продуктами и лекарствами в Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава агентства Пенни К. Лукито заявила, что одобрение вакцины для детей стало приятной новостью.

"Мы уверены, что вакцинация детей - это срочное дело, особенно сейчас, когда началось очное обучение", - сказала она.

В Индонезии дети вернулись в школы на очное обучение два месяца назад. Министр здравоохранения Буди Гунади Садыкин отметил, что случаи COVID-19, обнаруженные в школах в этот период, относительно низкие.

Официальный представитель министерства здравоохранения Сити Надия Тармизи заявила, что вакцинация детей может начаться в начале следующего года, поскольку ожидается дальнейшая рекомендация от педиатрической ассоциации Индонезии.

Ранее в Индонезии была одобрена вакцина Sinovac для вакцинации подростков. Ею прививали детей от 12 лет и старше.

Напомним, что в США окончательно одобрили вакцинацию детей вакциной Pfizer. Ей будут прививать детей с 5-летнего возраста.

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