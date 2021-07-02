Індонезія вводить жорсткий карантин: лікарні переповнені, за киснем - черги

Президент країни Джоко Відодо заявив у четвер, що Індонезія введе надзвичайні заходи з 3 до 20 липня, щоб стримати зростання кількості випадків коронавірусу, який створює навантаження на медичну систему.

"Я впевнений, що при співпраці всіх нас і милості Бога ми зможемо придушити передачу COVID-19 і швидко відновити життя людей", - сказав він.

З 3 липня на території густонаселеного острова Ява і курортного острова Балі введуть екстрені заходи, спрямовані на скорочення кількості випадків зараження вірусом в день до менше ніж 10 000. Вони включають більш жорсткі обмеження на пересування й авіаперельоти, заборона на харчування в ресторанах і закриття другорядних офісів.

По закінченню трьох тижнів будуть підбивати підсумки по захворюваності. Карантинні обмеження бути продовжені, якщо після 20 липня захворюваність не знизиться.

Крім того, міністр охорони здоров'я Буді Гунаді Садікін пообіцяв посилити тестування і вакцинацію від коронавірусу. За його словами, скоро в країну прибуде 4 млн доз вакцини Moderna.

Протягом останнього тижня Індонезія зіткнулася з 24 836 новими інфекціями та 504 смертельними випадками від коронавірусу. Зростання захворюваності в країні пов'язують зі штамом "Дельта".

Зараз на острові Ява в Індонезії переповнені лікарні. У столиці країни, Джакарті, деякі відділення невідкладної допомоги були переведені в намети, встановлені на парковках лікарень. Люди шикуються в черги, щоб купити кисневі балони для хворих родичів. Заповнюваність ліжко-місць в лікарнях Джакарти на цьому тижні склала 93%.