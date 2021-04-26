Інфекціоніст: в Україні число COVID-хворих зменшується, але превалюють тяжкі пацієнти
Інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська заявила, що кількість COVID-хворих у Києві та в цілому в Україні зменшується. Однак переважають тяжкі та вкрай тяжкі пацієнти.
"У нас поволі ситуація у Києві стабілізується. Кількість хворих в цілому зменшується, але як завжди буває у "хвості" спалахів, превалює кількість важких і вкрай важких хворих. Тому напруга в реанімаційних відділеннях залишається", - підкреслила Голубовська.
За її словами, по Україні щоденний темп приросту хворих близько 1%, а місяць тому цей показник був понад 5%.
"Завантаженість ліжок з киснем залишається високою в Харківській, Сумській і Донецькій областях", - написала інфекціоніст.
Нагадаємо, в Україні поліпшується ситуація з коронавірусом. Зараз уже Київ і ще 10 областей відповідають нормі за рівнем госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.
Як писало РБК-Україна, відсьогодні Львів вийшов з "червоної" зони карантину.
Крім того, Одеська область перейшла з "червоної" у "жовту" зону карантину.
Так, головний санлікар України Віктор Ляшко анонсував, що на цьому тижні з "червоної" зони повинні вийти також Київ, Київська, Запорізька, Львівська та Полтавська області.