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Інфекціоніст: в Україні число COVID-хворих зменшується, але превалюють тяжкі пацієнти

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 13:50
Інфекціоніст: в Україні число COVID-хворих зменшується, але превалюють тяжкі пацієнти Фото: кількість хворих на коронавірус знижується (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська заявила, що кількість COVID-хворих у Києві та в цілому в Україні зменшується. Однак переважають тяжкі та вкрай тяжкі пацієнти.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"У нас поволі ситуація у Києві стабілізується. Кількість хворих в цілому зменшується, але як завжди буває у "хвості" спалахів, превалює кількість важких і вкрай важких хворих. Тому напруга в реанімаційних відділеннях залишається", - підкреслила Голубовська.

За її словами, по Україні щоденний темп приросту хворих близько 1%, а місяць тому цей показник був понад 5%.

"Завантаженість ліжок з киснем залишається високою в Харківській, Сумській і Донецькій областях", - написала інфекціоніст.

Нагадаємо, в Україні поліпшується ситуація з коронавірусом. Зараз уже Київ і ще 10 областей відповідають нормі за рівнем госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, відсьогодні Львів вийшов з "червоної" зони карантину.

Крім того, Одеська область перейшла з "червоної" у "жовту" зону карантину.

Так, головний санлікар України Віктор Ляшко анонсував, що на цьому тижні з "червоної" зони повинні вийти також Київ, Київська, Запорізька, Львівська та Полтавська області.

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