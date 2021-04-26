Инфекционист: в Украине число COVID-больных уменьшается, но превалируют тяжелые пациенты

Инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявила, что количество COVID-больных в Киеве и целом по Украине уменьшается. Однако преобладают тяжелые и крайне тяжелые пациенты.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"У нас медленно ситуация в Киеве стабилизируется. Количество больных в целом уменьшается, но как всегда бывает в "хвосте" вспышек, превалирует количество тяжелых и крайне тяжелых больных. Поэтому напряжение в реанимационных отделениях остается", - подчеркнула Голубовская.

По ее словам, по Украине ежедневный темп прироста больных около 1%, а месяц назад этот показатель был более 5%.

"Загруженность кроватей с кислородом остается высокой в ​​Харьковской, Сумской и Донецкой областях", - написала инфекционист.