"Інтереси громадського здоров'я": спецпредставник ЄС про вакцинацію професійних груп

"Права людини - це власність людей...Люди теж мають соціальну відповідальність один перед одним. А це означає звертати увагу не тільки на те, що може бути незручно особисто мені як індивідууму, але і на те, що допомагає всім нам залишатися живими і здоровими", - зазначив Гілмор

Він підкреслив, що ЄС підтримує підтримуємо вжиття заходів, зокрема й вакцинації, щодо громадського здоров'я, зазначивши, що це питання загального блага.

"Чи можете ви зобов'язати когось вакцинуватися? Ні, ви не можете. Чи можете ви вирішити, що хтось невакцинований не може бути в класі, не може відвідувати пацієнтів? Так, ви можете, в інтересах громадського здоров'я", - додав Гілмор.