В Ірландії пом'якшили локдаун: відкрилися паби, ресторани та кінотеатри

Заклади можуть подавати їжу та напої на відкритому повітрі, тоді як тренажерні зали, басейни та центри дозвілля тепер можуть запроваджувати індивідуальні тренування.

Близько 4000 пабів знову відкриваються для обслуговування на відкритому повітрі, приблизно 25 000 співробітників барів повертаються на роботу.

Зазначається, що для традиційних пабів у Дубліні це було перше відкриття з початку пандемії.

Також можуть знову відкритись кінотеатри та театри, а також розважальні та тематичні парки на відкритому повітрі.