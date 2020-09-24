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В Ірландії посилюють карантин

Автор: РБК-Україна

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раніше в частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.

Крім того, Британія посилила карантин для запобігання другої хвилі COVID-19.

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