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Виключення з правил. Чи відправлять садочки і молодшу школу на дистанційку через спалах COVID

Автор: Юлія Бойко

Через новий спалах коронавірусу в Україні рекомендується перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів. У той же час дитсадки і початкові класи можуть продовжити роботу в звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки.

"Незалежно від епідемічної ситуації, відвідування навчальних закладів здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних навчальних закладів та 1-4 класів закладів середньої загальної освіти дозволяється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки направило навчальним закладам листи, в яких йдеться про те, що 5-11 класи рекомендується перевести на дистанційне навчання мінімум на два тижні.

Також рекомендується перейти на дистанційку в коледжах і університетах.

Сьогодні стало відомо, що у Херсонській області з 27 січня учнів старших і молодших класів переводять на дистанційне навчання. Воно вводиться і в низці інших регіонів, зокрема, в Закарпатській, Львівській, Волинській областях і так далі.

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