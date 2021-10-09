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Ісландія призупинила використання вакцини Moderna

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Ісландія, Субота 09 жовтня 2021 03:17
Ісландія призупинила використання вакцини Moderna Фото: Ісландія призупинила використання вакцини Moderna (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Ісландії вирішили призупинити використання вакцини Moderna від коронавірусу. В Управлінні охорони здоров'я назвали причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відзначається, що однією з причин відмови від вакцини Moderna стала достатня кількість в країні вакцини Pfizer.

"Оскільки на території достатньо вакцини Pfizer, головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії", - йдеться в заяві.

Ще однією причиною відмови від Moderna називають можливий ризик серцевого запалення.

"Це рішення пов'язане зі збільшенням захворюваності міокардитом і перикардитом після вакцинації вакциною Moderna, а також вакцинації з використанням Pfizer/BioNTech", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Фінляндія також відмовилася від вакцини Moderna. Це пов'язано з дослідженням, яке показує можливість проблем з серцем після вакцинації цією вакциною у чоловіків до 30-річного віку.

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