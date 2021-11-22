Іспанія змінила правила в'їзду для українців: що треба знати 

Сьогодні, 22 листопада для українців змінилися правила в'їзду в Іспанію. Тепер для перетину кордону необхідно пройти повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Іспанії.

Зокрема, мова йде про щеплення вакцинами, які схвалені:

Всесвітньою організацією охорони здоров’я ( Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm ),

), або Європейським агентством лікарських засобів (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Зазначене правило поширюється на осіб віком від 12 років та старше.

Крім того, для всіх українських туристів, які прибувають до Іспанії (у тому числі для дітей) потрібно завчасно заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії https://www.spth.gob.es/ або, завантаживши додаток Spain Travel Health-SpTH, отримати QR-код (його можуть перевіряти перевізники як перед посадкою, так і по прибуттю до країни).

Також, починаючи із 22 листопада, дозволятиметься в’їзд для невакцинованих громадян (за умови надання довідки про негативний результат тестування на COVID-19), які належать до категорій "суттєві подорожі”.