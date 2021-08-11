Іспанія розпочинає тестування власної COVID-вакцини на людях

Іспанія розпочинає перший етап клінічних випробувань власної вакцини проти коронавірусу, яку розробила компанія Hipra. Препарат планують перевірити на його безпечність, імуногенність та ефективність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EurActiv .

В рамках першого етапу клінічних випробувань нової вакцини, компанія Hipra перевірятиме її ефективність на десятках учасників експерименту.

Лабораторія відзначає, що у разі позитивного результату, вона матиме змогу виготовити до 400 млн доз препарату у 2022 році й 1,2 мільярда у 2023 році.

Додамо, що сьогодні Hipra працює над двома вакцинами. Одна з них розробляється на технології матричної РНК, яка використовується під час виготовлення Pfizer і Moderna. Інша ж використовує рекомбінантний білок, як і препарат Novavax.