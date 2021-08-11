RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Іспанія розпочинає тестування власної COVID-вакцини на людях

Автор: Сергій Пишкін

Іспанія розпочинає перший етап клінічних випробувань власної вакцини проти коронавірусу, яку розробила компанія Hipra. Препарат планують перевірити на його безпечність, імуногенність та ефективність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EurActiv.

В рамках першого етапу клінічних випробувань нової вакцини, компанія Hipra перевірятиме її ефективність на десятках учасників експерименту.

Лабораторія відзначає, що у разі позитивного результату, вона матиме змогу виготовити до 400 млн доз препарату у 2022 році й 1,2 мільярда у 2023 році.

Додамо, що сьогодні Hipra працює над двома вакцинами. Одна з них розробляється на технології матричної РНК, яка використовується під час виготовлення Pfizer і Moderna. Інша ж використовує рекомбінантний білок, як і препарат Novavax.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяВакцинаКоронавірус