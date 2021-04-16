В Італії почнуть послаблювати карантин з 26 квітня

"Уряд вирішив почати поступове послаблення обмежень з 26 квітня. Приймаючи таке рішення, ми беремо на себе ризики, але воно ґрунтується на епідеміологічних даних, які поліпшуються", - заявив він.

Зокрема, зможуть відновити роботу ресторани і бари на майданчиках на відкритому повітрі в обідній та вечірній час. При цьому всі школярі повернуться до очного навчання.

Також буде дозволено пересуватися між регіонами, хоча збережеться їх поділ за колірною ознакою в залежності від рівня епідеміологічних ризиків.