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В Італії почнуть послаблювати карантин з 26 квітня

Новость на русском → Рим, П'ятниця 16 квітня 2021 17:59
В Італії почнуть послаблювати карантин з 26 квітня Фото: Маріо Драгі, прем'єр Італії (flickr.com/europeancentralbank)
Автор: РБК-Україна

Уряд Італії прийняв рішення почати послаблення діючих карантинних заходів. Зокрема, послаблювати карантин в країні почнуть з 26 квітня.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, передає Quotidiano.

"Уряд вирішив почати поступове послаблення обмежень з 26 квітня. Приймаючи таке рішення, ми беремо на себе ризики, але воно ґрунтується на епідеміологічних даних, які поліпшуються", - заявив він.

Зокрема, зможуть відновити роботу ресторани і бари на майданчиках на відкритому повітрі в обідній та вечірній час. При цьому всі школярі повернуться до очного навчання.

Також буде дозволено пересуватися між регіонами, хоча збережеться їх поділ за колірною ознакою в залежності від рівня епідеміологічних ризиків.

Нагадаємо, Італія готується до відкриття своїх кордонів для іноземних туристів з 2 червня. Однак це буде можливо при виконанні трьох умов.

Крім того, в половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан і Венеція, з 15 березня ввели нові карантинні обмеження. Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде введений загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.

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