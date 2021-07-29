В Італії оголосили про четверту хвилю коронавірусу

Міністерство охорони Здоров'я Італії оголосило про четверту хвилю пандемії коронавірусу в країні. У країні зростають нові випадки захворювання, смертей і госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

На минулому тижні в Італії зафіксували збільшення випадків зараження коронавірусу на 64%, на 14,5% збільшилася кількість пацієнтів, що знаходяться в палатах інтенсивної терапії.

За останню добу в країні було виявлено 6 171 новий випадок коронавірусу. Вчора їх число склало 5 696.

Видання зазначає, що в період з 21 по 27 липня в Італії знову зафіксували збільшення числа смертей від наслідків зараження коронавірусом. До цього протягом 15 тижнів поспіль цей показник в Італії знижувався.

Так, за вчора в країні померли 19 осіб, а цілодобово раніше 15.