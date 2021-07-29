ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Італії оголосили про четверту хвилю коронавірусу

Новость на русском →
Італія, Четвер 29 липня 2021 18:53
В Італії оголосили про четверту хвилю коронавірусу Фото: в Італії оголосили про четверту хвилю коронавірусу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони Здоров'я Італії оголосило про четверту хвилю пандемії коронавірусу в країні. У країні зростають нові випадки захворювання, смертей і госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

На минулому тижні в Італії зафіксували збільшення випадків зараження коронавірусу на 64%, на 14,5% збільшилася кількість пацієнтів, що знаходяться в палатах інтенсивної терапії.

За останню добу в країні було виявлено 6 171 новий випадок коронавірусу. Вчора їх число склало 5 696.

Видання зазначає, що в період з 21 по 27 липня в Італії знову зафіксували збільшення числа смертей від наслідків зараження коронавірусом. До цього протягом 15 тижнів поспіль цей показник в Італії знижувався.

Так, за вчора в країні померли 19 осіб, а цілодобово раніше 15.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус