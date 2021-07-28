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В Італії схвалили вакцинацію підлітків препаратом Moderna

Автор: РБК-Україна

В Італії регулюючі органи схвалили використання вакцини від Covid-19 компанії Moderna для дітей у віці від 12 до 17 років. Так, вакцина стала другою в країні, якій дозволили прищеплювати підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Італійське агентство з лікарських засобів AIFA повідомило, що схвалило вакцину Spikevax для підлітків, повністю погодившись з рекомендацією Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) від 23 липня.

"Наявні дані демонструють ефективність і безпеку вакцини також для суб'єктів цієї вікової групи", - йдеться в заяві AIFA.

Деякі європейські країни кажуть, що вакцинація дітей важлива для досягнення стадного імунітету, оскільки висококонтагіозний "Дельта" штам продовжує поширюватися.

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Вакцина від коронавірусуІталія