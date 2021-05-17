В Італії затвердили план пом'якшення карантину

Уряд Італії прийняв рішення почати пом'якшення обмежувальних заходів, які були введені через пандемію. Зокрема, буде скорочено час дії комендантської години.

Так, буде скорочено на одну годину початок комендантської години (він буде починатися з 23:00) в регіонах, які знаходяться в "жовтій" зоні обмежень, що означає низьку загрозу поширення вірусу.

З 7 червня комендантську годину планується скоротити ще на годину - вона вступатиме в силу з півночі. З 21 Червня його планується скасувати.

Планується, що з 22 травня відновлять свою роботу підприємства на ринках і в торгових центрах, галереях і бізнес-парках.

З 15 червня буде дозволено проводити приватні заходи, зокрема, весілля. Однак гості заходу повинні будуть мати "зелену перепустку", а саме сертифікат про вакцинацію.

З 17 Травня тільки один регіон Італії знаходиться в "помаранчевій" зоні заходів карантину - в альпійській Валле Д'аоста закриті ресторани і бари, за винятком роботи на винос, а також музеї, кіно і концертні зали.