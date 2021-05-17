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В Італії затвердили план пом'якшення карантину

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Рим, Понеділок 17 травня 2021 20:35
В Італії затвердили план пом'якшення карантину Фото: в Італії затвердили план пом'якшення карантину (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Італії прийняв рішення почати пом'якшення обмежувальних заходів, які були введені через пандемію. Зокрема, буде скорочено час дії комендантської години.

Про це повідомляє видання ANSA.

Так, буде скорочено на одну годину початок комендантської години (він буде починатися з 23:00) в регіонах, які знаходяться в "жовтій" зоні обмежень, що означає низьку загрозу поширення вірусу.

З 7 червня комендантську годину планується скоротити ще на годину - вона вступатиме в силу з півночі. З 21 Червня його планується скасувати.

Планується, що з 22 травня відновлять свою роботу підприємства на ринках і в торгових центрах, галереях і бізнес-парках.

З 15 червня буде дозволено проводити приватні заходи, зокрема, весілля. Однак гості заходу повинні будуть мати "зелену перепустку", а саме сертифікат про вакцинацію.

З 17 Травня тільки один регіон Італії знаходиться в "помаранчевій" зоні заходів карантину - в альпійській Валле Д'аоста закриті ресторани і бари, за винятком роботи на винос, а також музеї, кіно і концертні зали.

Нагадавши, в Італії знімають обмеження для туристів з деяких країн. Це відбудеться в середині травня.

Крім того, стало відомо, коли Іспанія зможе почати приймати туристів.

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