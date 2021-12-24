В Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом
Фото: в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом (Getty Images)
В Італії зареєстрували 44 595 нових випадків COVID-19 за останню добу. Це найвищий щоденний показник з початку пандемії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ansa.
Попереднім рекордом було 40 902 зараження, які зареєстрували 13 листопада 2020 року.
За останню добу 168 осіб в Італії померли від коронавірусу. Хоча ця цифра надзвичайно висока, це менше ніж 550 смертей від коронавірусу, зафіксовані 13 листопада 2020 року.
У четвер 1 023 пацієнти з COVID-19 перебували у відділеннях інтенсивної терапії та 8 722 пацієнти - у звичайних лікарняних палатах - у порівнянні з 3 230 і 30 914 пацієнтами відповідно станом на 13 листопада 2020 року.
Раніше ми писали, що Італія скоротила термін дії COVID-сертифіката і посилила карантин.