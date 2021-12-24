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В Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом

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Італія, П'ятниця 24 грудня 2021 04:05
В Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом Фото: в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Італії зареєстрували 44 595 нових випадків COVID-19 за останню добу. Це найвищий щоденний показник з початку пандемії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Попереднім рекордом було 40 902 зараження, які зареєстрували 13 листопада 2020 року.

За останню добу 168 осіб в Італії померли від коронавірусу. Хоча ця цифра надзвичайно висока, це менше ніж 550 смертей від коронавірусу, зафіксовані 13 листопада 2020 року.

У четвер 1 023 пацієнти з COVID-19 перебували у відділеннях інтенсивної терапії та 8 722 пацієнти - у звичайних лікарняних палатах - у порівнянні з 3 230 і 30 914 пацієнтами відповідно станом на 13 листопада 2020 року.

Раніше ми писали, що Італія скоротила термін дії COVID-сертифіката і посилила карантин.

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