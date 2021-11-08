В Італії заявили про початок четвертої хвилі COVID-19 у країні

Представник ВООЗ в Італії Уолтер Ріккарді заявив, що в країні почалася четверта хвиля коронавірусу. Однак, за його словами, COVID-19 можна стримати, якщо вживати правильні заходи.

"Четверта хвиля епідемії вже почалася, але ми можемо її зменшити", - сказав Рікарді.

Провідний італійський лікар зазначив, що допомогти зменшити кількість інфікованих у країні може третя доза вакцинації. Поки що в Італії її отримують лише медики, літні люди та люди з хронічними захворюваннями. Але зупинити сплеск COVID-19 можуть додаткові щеплення для ширшого прошарку населення. Влада вже розглядає можливість поширення третьої дози вакцинації на інші вікові групи.

"Ми повинні зробити так, щоб це не перетворилося на хвилю насильства, як в інших країнах. Якщо ми продовжимо використовувати захист, якщо ми отримаємо треті дози і адекватно керуватимемо тестуванням та відстеженням (випадків захворюваності) у школах, це залишиться невеликою хвилею, не такою масштабною, як в інших країнах", - сказав представник ВООЗ.