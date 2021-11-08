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В Італії заявили про початок четвертої хвилі COVID-19 у країні

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Італія, Понеділок 08 листопада 2021 15:31
В Італії заявили про початок четвертої хвилі COVID-19 у країні Фото: в Італії фіксують зростання захворюваності на коронавірус (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Представник ВООЗ в Італії Уолтер Ріккарді заявив, що в країні почалася четверта хвиля коронавірусу. Однак, за його словами, COVID-19 можна стримати, якщо вживати правильні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Четверта хвиля епідемії вже почалася, але ми можемо її зменшити", - сказав Рікарді.

Провідний італійський лікар зазначив, що допомогти зменшити кількість інфікованих у країні може третя доза вакцинації. Поки що в Італії її отримують лише медики, літні люди та люди з хронічними захворюваннями. Але зупинити сплеск COVID-19 можуть додаткові щеплення для ширшого прошарку населення. Влада вже розглядає можливість поширення третьої дози вакцинації на інші вікові групи.

"Ми повинні зробити так, щоб це не перетворилося на хвилю насильства, як в інших країнах. Якщо ми продовжимо використовувати захист, якщо ми отримаємо треті дози і адекватно керуватимемо тестуванням та відстеженням (випадків захворюваності) у школах, це залишиться невеликою хвилею, не такою масштабною, як в інших країнах", - сказав представник ВООЗ.

Нагадаємо, що у світі зареєстрували вже 250 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. А деякі країни Східної Європи б'ють рекорди із захворюваності.

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