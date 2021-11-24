Італія вводить "супер зелений пропуск". І скоротить дію сертифікатів до 9 місяців

Повідомляється, що постанова може набути чинності вже наступного тижня. Таким чином, в країні діятимуть "зелений пропуск" і "супер зелений пропуск". Перший буде видаватися при наявності тільки негативного тесту на COVID, другий - тим, хто вакцинувався чи перехворів.

Після того, як постанова набуде чинності, тільки "супер зелений пропуск" дозволить відвідувати розважальні та культурні заходи. Звичайний дозволить людям перебувати на робочих місцях.

Невакцинованим буде заборонено відвідувати бари, ресторани, кінотеатри, театри, стадіони і спортивні зали, басейни і тренажерні зали, гірськолижні курорти, дискотеки та ігрові кімнати.

Крім того, термін дії таких COVID-сертифікатів може скоротитися до 9 місяців, але останнє слово в цьому питанні ще має сказати італійський уряд.

Також повідомляється, що в Італії скорочується інтервал для прийому бустерної дози. Тепер її можна вводити через 5 місяців після другої.