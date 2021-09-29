В Івано-Франківську COVID-лікарні заповнені на 70%

"З вересня бачимо стрімке зростання захворюваності. Наповненість наших лікарень зараз - 70%. Вони працюють на повні можливості. Вже йде мова, щоб відкривати для COVID-хворих додаткові відділення", - написав Марцинків.

За його словами, вакциновані від коронавірусу складають лише 2% від всіх пацієнтів.

"З такими умовами "червона зона" не за горами. Якщо ж ми туди потрапимо, чинності наберуть нові обмеження", - зазначив Марцинків.

Мер додав, що у випадку введення "червоної" зони карантину у місті заклади харчування будуть доступні тільки для людей із COVID-сертифікатими (тобто і працівник і відвідувач мають бути щеплені двома дозами вакцини).