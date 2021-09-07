В Івано-Франківську мер заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим

Повідомляється, що під час наради у мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року близько 4 тисяч мешканців громади отримали понад 11 млн гривен на лікування COVID-19.

Марцінків зазначив, що це великі суми і дав доручення чиновникам уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від коронавірусу, були вакциновані.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – сказав міський голова.