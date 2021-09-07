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В Івано-Франківську мер заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим

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Івано-Франківськ, Вівторок 07 вересня 2021 16:14
В Івано-Франківську мер заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим Фото: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків ((facebook.com/Руслан Марцінків))
Автор: Тіберій Юрик

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Zaxid.net.

Повідомляється, що під час наради у мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року близько 4 тисяч мешканців громади отримали понад 11 млн гривен на лікування COVID-19.

Марцінків зазначив, що це великі суми і дав доручення чиновникам уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від коронавірусу, були вакциновані.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – сказав міський голова.

Нагадаємо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив звільненням працівникам міськради, які відмовлятимуться від вакцинування проти коронавірусу.

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