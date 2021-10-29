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В Івано-Франківську охочі вакцинуватися заблокували медиків у прищепному центрі

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Івано-Франківську після закриття центру вакцинації в ТРЦ "Панорама Plaza" охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків. Вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook комунального підприємства "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги" в Івано-Франківську.

Відзначається, що центр вакцинації в ТРЦ працює до 20:00 і після закриття охочі вакцинуватися від коронавірусу заблокували медиків. Вони погрожували їх не випустити, поки не буде зроблено щеплення останньому відвідувачу.

"Після численних переговорів з бажанням залагодити конфлікт і завдяки втручанню працівників Національної поліції, ситуація станом на цей момент вичерпана, медики допрацювали свою зміну", - йдеться в повідомленні.

У медичному центрі нагадали, що медики - це звичайні люди і теж втомлюються. Там закликали жителів і гостей міста поважати лікарів і їх працю.

Нагадаємо, 30 жовтня Івано-Франківська область переходить у "червону" зону карантину. Обмеження в ній можуть уникнути тільки вакциновані від коронавірусу.

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Івано-ФранківськКоронавірусВакцинація