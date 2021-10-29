В Івано-Франківську охочі вакцинуватися заблокували медиків у прищепному центрі

Відзначається, що центр вакцинації в ТРЦ працює до 20:00 і після закриття охочі вакцинуватися від коронавірусу заблокували медиків. Вони погрожували їх не випустити, поки не буде зроблено щеплення останньому відвідувачу.

"Після численних переговорів з бажанням залагодити конфлікт і завдяки втручанню працівників Національної поліції, ситуація станом на цей момент вичерпана, медики допрацювали свою зміну", - йдеться в повідомленні.

У медичному центрі нагадали, що медики - це звичайні люди і теж втомлюються. Там закликали жителів і гостей міста поважати лікарів і їх працю.