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В Івано-Франківській області медик вносила до системи фейкові дані про вакцинацію

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Івано-Франківська область, Понеділок 08 листопада 2021 14:27
В Івано-Франківській області медик вносила до системи фейкові дані про вакцинацію Фото: в Івано-Франківській області заступник директора лікарні вносила в ЕСОЗ фейкові дані про вакцинацію (mvs.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

В Івано-Франківській області заступниця директора однієї з комунальних лікарень вносила в електронну систему eHealth неправдиві відомості про вакцинацію громадян від COVID. Вона знаходила "клієнтів" через знайомих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Правоохоронці з'ясували, що до заступника директора одного з лікувальних закладів Івано-Франківської області зверталися громадяни, які не бажали вакцинуватися, проте хотіли отримати свідоцтво про вакцинацію в додатку "Дія".

"Медпрацівниця незаконно вносила персональні дані громадян в електронну систему охорони здоров'я eHealth через програму Medics, нібито вакцинованих", - йдеться в повідомленні.

За внесення неправдивих даних в ЕСОЗ медик просила 2500 гривень.

За місцем роботи жінки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, медичні документи та інші документи.

Поліцейські встановили, що за жовтень у медзакладі внесли в ЕСОЗ неправдиві дані значної кількості осіб з майже всіх регіонів України, які могли не вакцинуватися від вірусу.

Вирішується питання повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Фото: в Івано-Франківській області заступник директора лікарні вносила в ЕСОЗ фейкові дані про вакцинацію (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, народні депутати у першому читанні схвалили посилення покарання за підробку і використання підроблених сертифікатів.

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