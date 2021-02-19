ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Івано-Франківську область привезли мобільний COVID-госпіталь

Новость на русском → Івано-Франківська область, П'ятниця 19 лютого 2021 22:21
В Івано-Франківську область привезли мобільний COVID-госпіталь Фото: медпрацівник (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 19 лютого, в Івано-Франківську область привезли мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з COVID-19. Мобільний госпіталь в область, де спостерігається складана ситуація з коронавірусом, привезли рятувальники.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій на сторінці у Facebook.

"Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення прем'єр-міністра. Сьогодні, 19 лютого, колона авто доправила мобільний госпіталь на Прикарпаття", - сказали в ДСНС.

Рятувальники також опублікували відео транспортування мобільного госпіталю в Івано-Франківську область.

Оперативне відео прибуття мобільного госпіталю #ДСНС до Івано-Франківської області для надання медичної допомоги...

Posted by ДСНС України on Friday, February 19, 2021

Нагадаємо, у середу, 19 лютого, в Івано-Франківській області вирішили розмістити мобільний госпіталь для хворих на коронавірусу через складну ситуацію в регіоні. Це перший подібний випадок в Україні.

Додамо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що коронавірус в Івано-Франківській області поширюється дуже швидкими темпами. За його словами, регіон "палає" від епідемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус госпиталь Івано-Франківська область
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19