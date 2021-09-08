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Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив

Автор: Инна Собора

Україна найближчими днями повернеться в "жовту" зону карантину. Для цього комісіі ТЕБ та НС зберуться на засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

За його словами, для уникнення жостких локдаунів або "червоних" зон, Україна повертається в режим роботи регулярних засідань комісій ТЕБ та НС (з питань техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій).

"Вже найближчими днями відбудеться засідання, де буде розглядатися питання про встановлення "жовтого" рівня епідемічної безпеки по всій країні", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що карантин посилять уже з 13 вересня.

Детальніше про те, що буде з карантином в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

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