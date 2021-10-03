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Як зміниться курс долара на початку жовтня: прогноз аналітика

Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано, запізнілий курс НБУ ще зростав, а на інших сегментах ринку долар знизився на 0,3–0,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 26,53 до 26,62 грн (+0,3%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,72/26,74 до 26,61/26,63 грн (-0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,59/26,79 до 26,52/26,69 грн (-0,3% / -0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Нагадаємо, в проекті державного бюджету України на 2022 рік зафіксовано курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/долар.

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