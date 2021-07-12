Ізраїль вакцинуватиме третьою дозою людей з послабленим імунітетом

Варто відзначити, що нещодавно МОЗ країни повідомляло про зниження ефективності препарату Pfizer на фоні поширення в країні штаму "Дельта". Втім, вакцина і надалі має 93% ефективності у випадках тяжкого перебігу захворювання.

Зокрема, міністерство відзначило, що планує запровадити обов’язкову третю дозу для літніх осіб зі слабким імунітетом. Наразі країна також порушує питання стосовно того, чи варто поширювати відповідну рекомендацію на усіх громадян Ізраїлю.