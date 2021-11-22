Ізраїль почав вакцинацію дітей старше 5 років

Зазначається, що половина від кількості зареєстрованих випадків зараження за останні кілька днів - припадає на дітей віком до 11 років. В цій віковій категорії перебуває до 9,4 млн мешканців Ізраїлю.

Згідно з даними МОЗ, до листопада на цю групу припало більше третини нових випадків. Вчені мають сумніви щодо того, що Ізраїль зможе досягти колективного імунітету, якщо дітям не запровадять вакцинацію. Водночас політики стверджують, що щеплення насамперед необхідне для захисту індивідуального здоров’я, а не для припинення передачі вірусу.

Попри те, що більшість дітей не має жодних симптомів під час хвороби, однак COVID-19 може нести ризики в більш довгостроковій перспективі.