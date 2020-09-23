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Ізраїль має намір ввести режим НС через ситуацію з COVID-19

Автор: Максим Зайченко

Уряд Ізраїлю має намір ввести режим надзвичайного стану через ситуацію з захворюваністю на коронавірус. Цей крок обговорювалося на попередній нараді прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з кількома міністрами перед засіданням уряду.

Про це повідомляє видання Israel info.

Режим НС можуть ввести шляхом поправки до закону про COVID-19 або декларацією міністра внутрішньої безпеки.

В рамках НС уряд зможе вводити нові обмеження без необхідності проводити ці рішення через Кнесет (парламент) як законодавчі акти. На цей період може бути закритий міжнародний аеропорт "Бен-Гуріон", а також посилені обмежувальні заходи.

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За словами Нетаньяху, "в країні надзвичайна ситуація через різке зростання захворюваності".

"Я буду просити прийняти рішення про широку повну блокаду та негайне посилення обмежувальних заходів і про закриття ряду галузей економіки", - передає слова прем'єр-міністра Ізраїлю його прес-служба.

За словами одного з міністрів, весь кабінет підтримує оголошення повної блокади, але справа застопорилася через главу МВС Ар'є Дері, який проти.

В Ізраїлі за вчора зафіксували рекордне число нових випадків COVID-19 - захворіли 6667 осіб. За час пандемії в країні з майже 9-мільйонним населенням на коронавірус захворіли 200 тисяч осіб. Померли від хвороби 1314 осіб. Залишилося 54 324 активних випадків.

Нагадаємо, 18 вересня в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Крім цього, раніше в Ізраїлі вирішили відновити міжнародне авіасполучення.

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