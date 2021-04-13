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Ізраїль відкриється для вакцинованих туристів з 23 травня, але треба ПЛР-тести

Автор: РБК-Україна

Ізраїль з 23 травня відкриється для іноземних туристів, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. Але для в'їзду до країни все одно треба буде робити ПЛР-тести.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, передає The Jerusalem Post.

Повідомляється, що туристам все одно треба буде зробити ПЛР-тест до посадки в літак, а також ще один ПЛР та серологічний тест по прильоту в аеропорт Бен-Гуріон. Це треба для того, щоб підтвердити вакцинацію від COVID.

При цьому буде встановлено обмеження на кількість туристів, які можуть прибути протягом одного дня.

"Після того, як ми відкрили економіку, прийшов час ретельно і вдумливо сприяти розвитку туризму. Відкриття туризму є важливим напрямком для галузі, яка особливо постраждала в рік коронавірусу", - заявив міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям з негативним тестом на COVID-19. Але ці заходи не поширювалися на туристів, для яких розробляли окремий порядок.

Також стало відомо, що Греція планує відкритися для українських туристів в травні.

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Новини України ІзраїльтуризмвакцинаціяКоронавірус
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