Ізраїль скасовує безкоштовне COVID-тестування для громадян без щеплення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що держава припинить оплачувати тести на коронавірус для не вакцинованих громадян. Нововведення набуде чинності з 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il .

Прем'єр зазначив, що нововведення дозволить стимулювати молодих людей зробити щеплення від коронавірусу.

"Немає причин, за якими держава б продовжувала оплачувати тести тих, хто відмовляється вакцинуватися, за гроші інших платників податків", - заявив глава ізраїльського уряду.

При цьому він підкреслив, що ті, хто відмовляються вакцинуватися, наражають на небезпеку не тільки себе, але і оточуючих.