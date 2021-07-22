Ізраїль скасовує безкоштовне COVID-тестування для громадян без щеплення
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що держава припинить оплачувати тести на коронавірус для не вакцинованих громадян. Нововведення набуде чинності з 1 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.
Прем'єр зазначив, що нововведення дозволить стимулювати молодих людей зробити щеплення від коронавірусу.
"Немає причин, за якими держава б продовжувала оплачувати тести тих, хто відмовляється вакцинуватися, за гроші інших платників податків", - заявив глава ізраїльського уряду.
При цьому він підкреслив, що ті, хто відмовляються вакцинуватися, наражають на небезпеку не тільки себе, але і оточуючих.
Нагадаємо, уряд Ізраїлю повернув COVID-пропуски для відвідування заходів за участю понад 100 осіб, а також заборонило жителям країни відвідувати Великобританію, Грузію, Кіпр і Туреччину через коронавірус.