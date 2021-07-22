ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль скасовує безкоштовне COVID-тестування для громадян без щеплення

Новость на русском →
Ізраїль, Четвер 22 липня 2021 20:47
Ізраїль скасовує безкоштовне COVID-тестування для громадян без щеплення Фото: Ізраїль скасовує безкоштовне COVID-тестування для громадян без щеплення (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що держава припинить оплачувати тести на коронавірус для не вакцинованих громадян. Нововведення набуде чинності з 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

Прем'єр зазначив, що нововведення дозволить стимулювати молодих людей зробити щеплення від коронавірусу.

"Немає причин, за якими держава б продовжувала оплачувати тести тих, хто відмовляється вакцинуватися, за гроші інших платників податків", - заявив глава ізраїльського уряду.

При цьому він підкреслив, що ті, хто відмовляються вакцинуватися, наражають на небезпеку не тільки себе, але і оточуючих.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю повернув COVID-пропуски для відвідування заходів за участю понад 100 осіб, а також заборонило жителям країни відвідувати Великобританію, Грузію, Кіпр і Туреччину через коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус