Ізраїль перший у світі проведе навчання на випадок появи нових штамів COVID-19

Ізраїль першим у світі проведе загальнонаціональні навчання, щоб підготуватися до можливих нових штамів коронавірусу в майбутньому. Про це заявив уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт заявив, що ситуація з коронавірусом в Ізраїлі непогана.

"Ми перемогли четверту хвилю і знаходимося на межі виходу зі штаму "Дельта". Але водночас ми завжди дивимося в майбутнє і готуємося до продовження кампанії", - зазначив він.

Навчання проводитимуться з ситуаційної кімнати в Єрусалимі. Вони будуть представляти собою симуляцію, яка буде мати справу з координацією різних високопоставлених чиновників і органів для підготовки до нового штаму COVID. Для навчань новий штам, до якого готують чиновників, отримав прізвисько "Омега".