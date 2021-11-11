ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Ізраїль перший у світі проведе навчання на випадок появи нових штамів COVID-19

Новость на русском →
Ізраїль, Четвер 11 листопада 2021 05:21
Ізраїль перший у світі проведе навчання на випадок появи нових штамів COVID-19 Фото: Нафталі Беннетт, прем'єр-міністр Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Ізраїль першим у світі проведе загальнонаціональні навчання, щоб підготуватися до можливих нових штамів коронавірусу в майбутньому. Про це заявив уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт заявив, що ситуація з коронавірусом в Ізраїлі непогана.

"Ми перемогли четверту хвилю і знаходимося на межі виходу зі штаму "Дельта". Але водночас ми завжди дивимося в майбутнє і готуємося до продовження кампанії", - зазначив він.

Навчання проводитимуться з ситуаційної кімнати в Єрусалимі. Вони будуть представляти собою симуляцію, яка буде мати справу з координацією різних високопоставлених чиновників і органів для підготовки до нового штаму COVID. Для навчань новий штам, до якого готують чиновників, отримав прізвисько "Омега".

"Присутні посадові особи повинні мати справу з широким спектром сценаріїв і працювати над координацією і прийняттям рішень, пов'язаних з обмеженням пересування, карантином, освітою, авіаперельотами тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Ізраїль готується закупити таблетки від коронавірусу Pfizer. Чиновникам доручено вивчити їх ефективність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Ізраїль
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус