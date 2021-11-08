Ізраїль планує закупити таблетки Pfizer від коронавірусу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Беннетт заявив, що Ізраїль розглядає можливість покупки нових противірусних таблеток Pfizer від COVID-19. Він попросив чиновників охорони здоров'я ретельно вивчити питання про ліки для Ізраїлю.

"Якщо препарат буде схвалений для використання, він стане ще одним важливим інструментом у боротьбі з пандемією, разом з вакцинами для всіх і доступними тестами для всіх в будь-який час", - сказав він.

Чиновники Міністерства охорони здоров'я заявили, що незабаром встановлять контакт з Pfizer, щоб почати переговори про покупку таблеток.

Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш повідомив, що рішення буде прийнято після того, як будуть опубліковані повні результати випробувань і припустив, що хороші відносини компанії та Ізраїлю допоможуть країні швидко отримати ліки.

"Хороші відносини Ізраїлю з Pfizer допоможуть нам швидко доставити ліки", - сказав він.

Pfizer заявив, що вже веде активні обговорення про постачання цих ліків із 90 країнами.