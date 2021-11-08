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Ізраїль планує закупити таблетки Pfizer від коронавірусу

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Ізраїль, Понеділок 08 листопада 2021 05:59
Ізраїль планує закупити таблетки Pfizer від коронавірусу Фото: Ізраїль хоче закупити таблетки Pfizer від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Ізраїль планує закупити нові таблетки Pfizer від коронавірусу. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Беннетт заявив, що Ізраїль розглядає можливість покупки нових противірусних таблеток Pfizer від COVID-19. Він попросив чиновників охорони здоров'я ретельно вивчити питання про ліки для Ізраїлю.

"Якщо препарат буде схвалений для використання, він стане ще одним важливим інструментом у боротьбі з пандемією, разом з вакцинами для всіх і доступними тестами для всіх в будь-який час", - сказав він.

Чиновники Міністерства охорони здоров'я заявили, що незабаром встановлять контакт з Pfizer, щоб почати переговори про покупку таблеток.

Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш повідомив, що рішення буде прийнято після того, як будуть опубліковані повні результати випробувань і припустив, що хороші відносини компанії та Ізраїлю допоможуть країні швидко отримати ліки.

"Хороші відносини Ізраїлю з Pfizer допоможуть нам швидко доставити ліки", - сказав він.

Pfizer заявив, що вже веде активні обговорення про постачання цих ліків із 90 країнами.

Нагадаємо, що Pfizer вже закінчив випробування своїх таблеток від коронавірусу. Попередні дані показують високу ефективність препарату проти летальних випадків і госпіталізацій.

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