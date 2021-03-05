Ізраїль став першою країною в світі, яка перемогла COVID-19, - Нетаньяху

Ізраїль покінчив з коронавірусом і поклав кінець пандемії. Це завдяки швидкій і ефективній вакцинації населення від хвороби.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє The Times of Israel.
Нетаньяху підкреслив, що якийсь час людям ще доведеться носити маски, однак Ізраїль вже на шляху до повного виходу з пандемії.
"Ізраїль став першою країною в світі, яка вийшла з COVID. З цим зеленим паспортом ви можете ходити в ресторани, в театри, на спортивні заходи. Це воно. Ми виходимо", - зазначив прем'єр, розповідаючи про нову систему Green Pass, яка дозволяє вакцинованим відвідувати будь-які заходи.
"Ми подаємо приклад для всього світу і дуже пишаємося цим", - заявив чиновник.
Нагадаємо, 90% ізраїльтян, у яких немає протипоказань до COVID-вакцинації, отримали принаймні одну дозу вакцини Pfizer/BioNTech або вже перехворіли коронавірусом.
Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю розглядає можливість дозволу на повернення в країну громадян, які залишилися за кордоном. Їх хочуть допустити до голосування на парламентських виборах.