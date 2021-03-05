Ізраїль став першою країною в світі, яка перемогла COVID-19, - Нетаньяху

Ізраїль покінчив з коронавірусом і поклав кінець пандемії. Це завдяки швидкій і ефективній вакцинації населення від хвороби.

Нетаньяху підкреслив, що якийсь час людям ще доведеться носити маски, однак Ізраїль вже на шляху до повного виходу з пандемії.

"Ізраїль став першою країною в світі, яка вийшла з COVID. З цим зеленим паспортом ви можете ходити в ресторани, в театри, на спортивні заходи. Це воно. Ми виходимо", - зазначив прем'єр, розповідаючи про нову систему Green Pass, яка дозволяє вакцинованим відвідувати будь-які заходи.

"Ми подаємо приклад для всього світу і дуже пишаємося цим", - заявив чиновник.