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Ізраїль повертає COVID-перепустки і вводить заборону на відвідування чотирьох країн

Автор: РБК-Україна

Уряд Ізраїлю прийняв рішення повернути COVID-перепустки для відвідування заходів за участю понад 100 осіб. Також жителям країни заборонили відвідувати чотири країни через коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Міністри проголосували за повернення правил, починаючи з поточного тижня.

Згідно з планом, на заходах з участю понад 100 осіб всі відвідувачі старше 12 років повинні будуть пред'явити або сертифікат про вакцинацію або одужання, або негативний тест на COVID за останні 72 години.

Новий COVID-пропуск торкнеться спортивних і культурних заходів, а також спортивних залів, ресторанів, конференцій, туристичних визначних пам'яток і синагог.

Крім того, жителям Ізраїлю тепер заборонено відвідувати Великобританію, Грузію, Кіпр і Туреччину.

"Ці чотири країни приєднаються до зростаючого списку місць, куди ізраїльтянам заборонено літати; якщо їх спіймають на цьому, то після повернення їм загрожує значний штраф", - йдеться в повідомленні.

Рішення набуде чинності в п'ятницю.

Відзначимо, що ізраїльтянам вже заборонено подорожувати в Росію, Мексику, Південну Африку, Індію, Аргентину, Бразилію, Білорусь, Узбекистан, Іспанію і Киргизію через високий рівень захворюваності на COVID в цих країнах.

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