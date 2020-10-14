В Ізраїлі продовжили карантин

Ізраїльський кабінет по боротьбі з епідемією коронавірусу прийняв рішення продовжити до 18 жовтня термін дії режиму карантіна.Обсужденіе поетапного виходу з карантину продовжиться через два дні. Наступного разу комісія збереться 15 жовтня для обговорення можливості поетапного пом'якшення умов карантину.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Як і раніше діють обмеження, що стосуються роботи підприємств, кафе і ресторанів, навчальних закладів. Чи не дозволяється без поважної причини віддалятися більш ніж на кілометр від місця проживання.

Члени кабінету після тривалих суперечок зробили виняток для весільних заходів. На нареченого, наречену, їх близьких родичів і рабина не поширюватиметься заборона на віддалення від будинку, але заборона на проведення урочистостей з великою кількістю учасників залишається в силі.

Було дозволено відновити тренування професійним спортсменам.

Учасники наради вирішили не продовжувати режим надзвичайного стану, який дозволив ввести серйозні обмеження на проведення демонстрацій і акцій протесту.

Не прийнято рішення щодо відновлення роботи дитячих садків. Це питання обговорять 15 жовтня. Цю паузу в МОЗ пояснюють необхідністю подальшого спостереження за динамікою поширення вірусу.

Якщо у найближчі два дні не намітиться тенденція до зниження рівня захворюваності, то, швидше за все, введення послаблень, в тому числі і відкриття дитячих садків, буде відкладено.

Не прийнято рішення щодо відновлення роботи малих підприємств, які не ведуть прийом відвідувачів. Не було зроблено послаблень для кафе і ресторанів, власники яких чекають, щоб їм дозволили надавати послуги Take away. Обмеження на вильоти за кордон продовжені до четверга, 15 жовтня.

Нагадаємо, в Ізраїлі представили план виходу з жорсткого локдауну.

Як відомо, 18 вересня у країні ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Відзначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попереджав, що загальнонаціональний "локдаун" може тривати довше запланованого.