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В Ізраїлі зафіксували антирекорд за кількістю хворих коронавірусом

Автор: Игорь Литвиненко

В Ізраїлі за 22 вересня підтвердили 6 861 захворювань коронавірусом. Це є антирекордом за кількістю випадків на добу.

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Про це повідомляє NEWSru.co.il.

Уряд Ізраїлю повідомило також, що за добу було проведено рекордну кількість тестувань на COVID-19 - 59 169.

При цьому показник виявлення коронавіруса також є одним з найвищих за час "другої хвилі". Зараз COVID-19 виявляють в 11,6% випадків при проведенні тесту. Рекорд був зафіксований 6 вересня - 11,7% тестів дали позитивний результат. Під час "першої хвилі" рекордом є 13,5% виявлень (27 березня).

Нагадаємо, 18 вересня в Ізраїлі повернули жорсткий карантин. Зокрема, в країні закрили школи і торгові центри, громадянам заборонили віддалятися від будинку більш ніж на 500 метрів. Обмеження діятимуть до 11 жовтня.

При цьому уряд Ізраїлю вирішив не закривати міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона на час карантину. Однак авіаційне сполучення між Ізраїлем і зарубіжними країнами буде підтримуватися в скороченому режимі.

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