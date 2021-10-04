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J&J проситиме дозволу на проведення ревакцинації, - NYT

Автор: Сергій Пишкін

Цього тижня Johnson & Johnson може подати заяву до Управління продовольства та медикаментів (FDA) з проханням дозволити ревакцинацію своїм препаратом. Згідно з даними останнього дослідження, використання бустеру J&J захищає від госпіталізації через коронавірус на 71%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Сьогодні Johnson & Johnson є останнім з трьох уповноважених на федеральному рівні постачальників вакцин, які бажають запровадити ревакцинацію на тлі великої кількості свідчень про те, що люди з групи ризику й літні особи потребують підвищення захисту від коронавірусу.

FDA, зі свого боку, назначило зустріч представників J&J й свого експерта на 15 жовтня, аби порушити відповідне питання.

Як стверджує NYT, той факт, що FDA назначило зустріч ще до того, як компанія подала заяву - відображає почуття невідкладності в адміністрації Байдена щодо підвищення рівня захисту серед вакцинованих препаратом J&J людей.

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