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Johnson & Johnson і AstraZeneca прагнуть знизити ризик утворення тромбів після вакцин, - WSJ

Автор: РБК-Україна

Компанії Johnson & Johnson і AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом опрацьовують можливість зміни своїх вакцин від коронавірусу. Зокрема, щоб знизити або повністю виключити ризик виникнення тромбозу після вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами декількох фахівців, які беруть участь в дослідженнях, ідеї, що швидко розвиваються про те, як утворюються тромби, підсилюють надії на виявлення причини і можливу зміну конструкції вакцини AstraZeneca до наступного року.

За їх словами, ще занадто рано говорити про те, чи можна модифікувати будь-яку з цих вакцин, і чи буде це мати комерційний сенс.

Представник Johnson & Johnson заявив, що компанія підтримує "продовження досліджень і аналізу, які ми проводимо спільно з медичними експертами і світовими органами охорони здоров'я".

У свою чергу компанія AstraZeneca заявила, що вона "активно працює з регулюючими органами і науковою спільнотою, щоб зрозуміти ці вкрай рідкісні випадки порушення згортання крові, включаючи інформацію для ранньої діагностики і втручання, а також відповідного лікування".

Крім наукових перешкод, модифікації можуть зажадати зміни прав власності або схвалення регулюючих органів. Проте безпрецедентний масштаб і терміновість впровадження вакцини від коронавірусу може прискорити наукові дослідження і вирішення юридичних питань, так само як це прискорило розробку вакцин в першу чергу.

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Вакцина від коронавірусу